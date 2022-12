La Policía informó que los dos ladrones fueron detenidos y posteriormente Mateo murió. La pareja sentimental del hombre que fue abatido por las autoridades escribió un sentido mensaje en su cuenta de WhatsApp.

En los estados publicó una imagen del hijo que tenía con Molina. “Ay, Mateo, por qué no cogiste concejos (SIC) por que no pensaste en nuestro hijo como lo decía muchas veces ahora quien va a darle frente a Thiago que le diré cuando me pregunté por ti porque tu Mateo muchas veces te dije cambia Mateo, cambia no me escuchaste ahora mi hijo se quedó sin ti (sic)”, habría escrito en su cuenta de la red social la mujer.

En redes sociales, algunos han dicho que el joven cuando era niño manifestó su sueño de ser beisbolistas en Estados Unidos. “No me deja de impresionar cómo nuestros jóvenes se pierden siendo talentoso. Conocí a Mateito Mejía y fue un gran bailarín y un gran beisbolista y sin duda la falta de oportunidad hoy cobra otra vida”, escribió alguien en Facebook.

Según medios locales, las autoridades tenían dos antecedentes judiciales del hombre que murió en el intento de hurto frustrado, uno de ellos relacionado con violencia intrafamiliar y otro por hurto calificado.