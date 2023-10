En el municipio de Barrancominas del departamento de Guainía se habría pagado hasta 4.600 millones de pesos por la construcción e instalación de 70 sanitarios. Ingenieros civiles relataron que la obra en cuestión podría costar, máximo, 17 millones de pesos cada unidad sanitaria.

La denuncia fue hecha en los micrófonos de W Radio. De acuerdo con el medio, la Alcaldía de ese municipio contrató hasta 4.600 millones de pesos para construir unos sanitarios públicos que serían ubicados en su zona rural.

Lea más: EPM dijo que sí tiene los recursos para capitalizar a Tigo, siguen las negociaciones

“Si miramos el tema de la unidad sanitaria que tiene una estructura metálica muy simple, no supera los 12 millones de pesos. Si le ponen todo el sistema que dicen que usan para la unidad sanitaria no superaría los 16 millones de pesos y los cubículos del material eterboard no cuestan más de un millón de pesos”, detalló Ramiro González, arquitecto y experto en construcción urbana.

El pasado 24 de septiembre los órganos territoriales de control –Fiscalía, Contraloría y Procuraduría– se reunieron para evaluar lo que para entonces era una denuncia ciudadana.

Entérese: Aparatoso accidente: choque de dos carros hizo cerrar el túnel de Oriente casi una hora y media

“Hay una presunta celebración de contratos indebidos y sobrecostos por un contrato por cerca de 4.600 millones de pesos que tiene como finalidad la construcción de unas unidades sanitarias”, señaló Eliver Moreno, presidente de la Comisión regional de Moralización.

De ese modo, solicitaron toda la documentación del proceso contractual para realizar la evaluación de la situación y proceder con las acciones que tengan lugar.

Carlos Alfredy Pulido, el contratista del proyecto, aseguró que los precios fueron establecidos en el contrato y que no hubo lugar a modificaciones. Argumentó que los precios variaron porque el flete del transporte fluvial incrementó los costos.