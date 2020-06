En 2014, cuando estaba en un encuentro de esa organización en Irlanda se reunió con colegas de otros países como India, Estados Unidos y Venezuela y decidieron crear una nueva red de tejedoreos sociales, que es The Weaving Lab. Su meta es conectar ideas en todo el mundo para crear una tela internacional de iniciativas para construir una mejor sociedad.

Catalina Cock, directora y cofundadora de la Fundación Mi Sangre; Gabriela Arenas , de la Fundación TAAP, y Juliana Gutiérrez, de Low Carbon City optaron por emprender en lo social para ayudar a sus comunidades. Con sus proyectos se articularon a redes globales para conectar a más tejedores del mundo, como The Weaving Lab y Ashoka.

Catalina es una tejedora. Sí, tejedora, pero sus hilos son conexiones que viajan de un país a otro para hilar las iniciativas sociales que desarrollan las organizaciones en sus territorios. No solo se desempeña como cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Mi Sangre, la reconocida organización impulsada por el cantautor Juanes, sino que ha dedicado su carrera a impulsar proyectos sociales de Colombia para el mundo como la certificación Oro Verde para comunidades mineras, que comenzó en Chocó y fue replicada en Bolivia, Ecuador y hasta en África. En esa vida dedicada a la gente acompañó la creación de un ecosistema de aprendizaje para emprendedores sociales llamado The Weaving Lab, enfocado en impulsar a más personas que, como ella, tienen proyectos que pueden traducirse en impactos para la gente. Más que una líder, Catalina se percibe como una tejedora. “Un tejedor es una persona que mira más allá del interés de su organización, que está dispuesta a cocrear y se preocupa por construir relaciones profundas”. Su trabajo se traduce en crear redes de cooperación entre las organizaciones de cualquier país para encontrar soluciones a los problemas. A partir de este, junto a la Fundación Mi Sangre, crearon en Medellín un laboratorio para reducir la violencia juvenil y acompañar a los adolescentes que están en contextos de alto riesgo. Su meta es cambiar paradigmas. “Creemos que si desarrollamos un nuevo tipo de liderazgo podemos lograr intervenciones más colaborativas que de verdad cambien los sistemas que conocemos”. Así, con Mi Sangre han conseguido alejar a jóvenes del distrito de Agua Blanca, en Cali, del contexto de violencia de la zona en la que viven. Ahora con The Weaving Lab desde Colombia representa la campaña “What if” (¿y si?) que plantea preguntas como ¿qué pasaría si aprender a ser amable fuera parte de la educación o si las escuelas tuvieran más tiempo de juego que las pruebas? Con preguntas como esas se mueve Catalina Cock buscando ideas para cambiar el mundo con una óptica que le inyectó a su trabajo desde joven: la empatía social.