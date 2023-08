Mujeres de la localidad de Santa Fé en Bogotá denuncian abusos sexuales de taxista

Después, al estar lejos de la ciudad o en una zona apartada y poco concurrida, las abusa sexualmente, para luego dejarlas abandonadas en algún punto de la ciudad, específicamente entre las localidades de Los Mártires o Santa Fe de Bogotá

Algunas mujeres que han conseguido escapar de una violación sexual por parte de este sujeto dieron sus testimonios.

“El taxista me estaba haciendo el servicio y se pasó de donde yo vivo. Posteriormente, le reclamé y me dijo que le diera mi teléfono y mi cartera. Asustada, me tiré del taxi y logré escapar”, relató una joven, quien por poco pierde su vida tratando de huir de este taxista en Bogotá.