En videos que circulan en las redes sociales se observa el momento en el que la mujer recibe de otra persona un botella de licor, bebe un trago y minutos después levanta la parte superior de su traje a la vista de las personas que observaban el paso de la carroza. El hecho causó indignación porque familias con menores de edad hacían parte del público.

Por esto, la mujer reiteró su disculpa a la organización del evento y pidió no ser sancionada por su acción asegurando “que todos algún día la cagamos”.

“Estoy muy apenada y no quiero que esto se me salga de las manos, no quiero tener alguna sanción porque esto me sucedió en estado de alicoramiento”, agregó la mujer.