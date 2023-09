“Nosotros hemos volcado toda la capacidad institucional para ofrecer en los territorios oportunidades para la gente. No es posible que Jamundí siga quedando por fuera de las estrategias de paz”, subrayó el mandatario regional.

Y agregó: “Somos geográficamente estratégicos porque somos el municipio que conecta a Nariño y Cauca para ir al Pacífico. Merecemos atención para resolver de fondo esta situación. No podemos perder más vidas en esta guerra que la gente no merece. No podemos esperar más. Presidente lo necesitamos en Jamundí”.

Sobre el ataque también se pronunció el director de la Policía Nacional, general William Salamanca: “Encontrar los responsables de estos hechos, que atentan contra la vida, requiere de un trabajo articulado con la Fuerza Pública, entidades gubernamentales y por supuesto la ciudadanía”, precisó Ramírez en su cuenta de X.

Inicialmente, la recompensa era de $50 millones, de acuerdo con un anuncio hecho por el general Salamanca. Sin embargo, el monto aumentó con los aportes puestos sobre la mesa por parte de la Alcaldía.

Ramírez también le había pedido esta mañana al presidente, Gustavo Petro, hacer presencia en el municipio. Dado los resultados del balance sobre los hechos, en el que resultaron diez personas lesionadas, una de ellas en estado grave, además de dos vehículos y cinco viviendas destruidas. Las personas heridas reciben atención en el Hospital Piloto de Jamundí.

Ataque que fue condenado inmediatamente por el ministro de Defensa, tras afirmar que “una organización criminal pretende doblegar al Estado y entonces acude, como lo ha hecho en la mañana de hoy, al atentado terrorista, a la instalación de carro bombas, que son acciones dirigidas contra la comunidad”, expresó.