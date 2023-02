“Esto no puede ser con amenazas, con tiroteos ni con bodegas. Yo no me voy a dedicar al Twitter. Tengo que trabajar en la Alcaldía”. En estos términos, la alcaldesa Claudia López describió el tono que ha adquirido la discusión alrededor del metro de Bogotá. Lo anterior, después de que el presidente Gustavo Petro planteara que el sistema –en contravía de lo que hoy está firmado–, cuente con un tramo subterráneo, lo que implicaría más recursos y retrasos.