En un artículo del diario El Tiempo, defendió públicamente su inocencia, argumentando: “En 2021, que ellos supuestamente me hicieron el seguimiento por vía telefónica, estábamos en plena pandemia. A mí me dio covid-19 cuatro veces. La gente me consultaba por teléfono. Entonces ellos dicen que había unas llamadas donde me decían para que fuera a atender unos pacientes. ¡Era la virtualidad! Entonces, ¿cómo la Fiscalía me va a acusar de un delito que...? ¿Cómo así? ¿Cuántos kilos de droga mandé para Estados Unidos? ¿Cuánto armamento? ¿A quién secuestré? ¿A quién extorsioné? ¡Yo no he hecho nada malo!”.

Su caso está a la espera de que la Fiscalía presente ante el juzgado el escrito de acusación. Mientras tanto, Castellar insistió en que no tiene nada que ver con el Clan del Golfo.