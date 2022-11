¿Y el capturado?

“Dentro de la Manuel Hernández ‘el boche’ hay varias comisiones y cada frente de estos terroristas tiene un cabecilla. Acá está el tercer cabecilla del frente Manuel Hernández capturado por nuestra Policía aquí en Medellín y su alias es Wilson, pero su nombre es Carlos Alberto Ramírez Machado, que es otro”.

¿Por qué se presentan estas confusiones en las fuerzas si a nosotros nos confirmaron que era el mismo?

“No sé qué está pasando dentro de la institución porque yo hablo por mí, por las unidades que he comandado y hay procesos y procedimientos militares. Yo tengo mis estadísticas, yo personalmente llevo mi diario operacional, tengo mi asesor jurídico y yo sé lo que está pasando y eso está soportado. Si se han presentado errores no tengo ni idea qué habrá pasado o por que hayan tenido esos errores, porque en la institución hay seres humanos”.

General, un ejemplo específico: en una operación de la Séptima División que usted comanda presentaron la prótesis de una pierna de alias “Ramiro”. ¿Tienen información si está vivo o murió en esa operación?

“Lo único que sé es que yo tengo el Acam que es la Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza donde tengo la estructura de cada una de las estructuras y sus cabecillas, sus comisiones. Ese es el documento con el cual yo estoy adelantando mis operaciones militares y se en cada estructura cuál es el cabecilla. Ya qué habrá pasado con ‘Ramiro’, no tengo ni idea porque yo no estaba en el área y yo no manejo esa información y no voy a darles a ustedes una información de algo que desconozco”.