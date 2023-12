Desde Dubái, donde participa de la COP28, Petro dijo que desde el principio de la polémica por la licitación con Thomas Greg & Sons había pedido que se iniciara una investigación penal por el proceso.

“Con unas cláusulas que, en mi opinión, predeterminaban un posible ganador al tener un solo oferente, no podía ser. En mi Gobierno no se prefabrican licitaciones y lo que queremos es cada vez que haya una licitación, haya competencia, y se pueda escoger lo mejor en calidad y precio, no necesariamente coinciden ambas cosas. Eso lo he repetido en varios tipos de licitación. Intereses que actúan a favor de los únicos proponentes se mueven para que yo no tome esa posición, amenazan a los funcionarios, salen en público a decir que los van a procesar. Quiero que el mensaje quede bien entendido, en ninguna licitación que se haga puede haber un solo proponente, en esos casos se debe declarar desierta la licitación”, señaló el presidente.