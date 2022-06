En esta conversación, a 8 días de las elecciones, aseguró que el voto en blanco no es la solución, sentenció que el proyecto político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción sí es un cambio viable y delineó cómo haría su eventual gobierno para acabar con la “mermelada”. Este fue su diálogo con EL COLOMBIANO.

Marelen Castillo no había sido una mujer de reflectores hasta este 2022, cuando sus compañeros de trabajo de la universidad presentaron su hoja de vida para ser la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, quien disputará la Casa de Nariño contra Gustavo Petro el próximo 19 de junio.

“Hay una propuesta en un porcentaje de reducción, respetando el derecho al trabajo, pero no fomentando lo que ha sido tradicional en el país que es el pago de puestos políticos por mermelada”.

“Yo hablo del cambio que proponemos con el ingeniero Rodolfo Hernández de acabar con un mal que ha aquejado a Colombia por muchos años que es la corrupción. Hay puntos clave a revisar como la nómina del Estado, la gestión administrativa de los funcionarios porque sabemos que muchos cargos que hoy se ocupan son el resultado de la mermelada, de los compromisos que hacen los politiqueros que no permiten que el país crezca. Vamos a trabajar evaluando la gestión de desempeño como en las empresas”.

“Al doctor Sergio lo invitamos, lastimosamente no se logró que llegara a trabajar de la mano con nosotros. Invito a todos sus seguidores a que recapaciten porque el voto en blanco no es la solución para Colombia. El país tiene que tomar una decisión que le permita el crecimiento y desarrollo social que tanto requieren los colombianos”.

“Claro que me preocupa, porque el voto en blanco no permite tomar una decisión donde toda Colombia gane. Estamos en un país democrático, hay que trabajar por la institucionalidad, tenemos la oportunidad de ejercer el derecho al voto. Los invito a que tomen una decisión por Colombia”.

“Acá está Marelen Castillo, no tiene alianza con ningún partido, está aquí por meritocracia, porque le pidieron que presentara su hoja de vida para la convocatoria que hizo Rodolfo Hernández. El ingeniero abrió el proceso después de haber hecho la propuesta a algunos empresarios y a una periodista. Esta es la evidencia de que hay otro modo de trabajar y de hacer gestión pública”.

Ya han dado los nombres de los posibles ministros, como William Ospina en la cartera de Cultura...

“Félix Jaimes estaría en el Ministerio de Transporte. En el Ministerio de Hacienda el ingeniero está revisándolo y tiene ya un posible candidato. Estuvimos trabajando sobre educación en nuestro Facebook Live, le presenté la ley 30 a Rodolfo, él me preguntó cuál era esa norma, le expliqué y me dijo: 'Marelen, usted se encarga de la educación'”.

¿Qué más le ha tenido que explicar al ingeniero?

“Lo que más me gusta del ingeniero es que se sienta, escucha, no solo conmigo, sino con expertos que hacen parte del equipo y se aproximan con buenos proyectos. Él es fuerte en sus posiciones, espontáneo y muy simple en su comunicación, y a mí me gusta porque yo siempre trabajo el poder de lo simple”.

La Liga solo tiene dos congresistas. ¿Cómo sacarían adelante los proyectos?

“Al Congreso lo eligió el pueblo colombiano y tiene una responsabilidad con este. Presentaremos nuestras propuestas, haremos los debates pertinentes. Sé que habrá confrontación democrática, pero queremos hacer es trabajar con todos los colombianos”.