El sargento (r) Gilberto Ávila Llano no cuenta las horas que le quedan de vida. No le interesa. Dice que se va de este mundo con la satisfacción del deber cumplido, pero con el dolor de sentirse traicionado por la entidad a la que consagró la mitad de su vida: la Policía Nacional.

Ávila Llano tienen 59 años de edad y es el primer policía (r) en Colombia que el próximo lunes ejercerá su derecho a morir dignamente y recibirá la eutanasia a las 10 de la mañana en Armenia, Quindío. Su muerte se dará tras una larga lucha en la que hubo tutelas interpuestas a Sanidad de la Policía para recibir el tratamiento que la misma institución le diagnosticó en 2009.

“En ese año me detectaron la enfermedad de parkinson estando activo, y sin embargo no me quisieron reconocer la enfermedad a pesar de que en la junta médica aparece. Me indemnizaron con 30 millones de pesos, pero eso es como darle un dulce a un niño para que no llore. Se aprovecharon de mi ignorancia”, dice Ávila Llano desde su casa en el caserío Boquía, en el municipio de Salento, Quindío.

Lento en palabras y con su movilidad reducida debido al parkinson juvenil (le da a personas menores de 50 años), el sargento relata que la enfermedad lo tiene vencido: no puede salir solo, depende de otra persona y no puede hacer nada, “por eso decidí practicarme una muerte digna porque no tengo otro recurso”.