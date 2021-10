El expresidente Juan Manuel Santos mencionó su voluntad de hablar con el también expresidente Álvaro Uribe Vélez para encontrar acuerdos sobre problemas del país, como los relacionados con la implementación del acuerdo de paz.

“Con Uribe muchas veces he querido estrecharnos la mano, porque creo que el país lo necesita, pero él no ha correspondido y para bailar se necesitan dos”, dijo en una entrevista al diario Criterio.

Con tal declaración también dejó claro que está dispuesto a reunirse con Uribe y los demás expresidentes de Colombia, incluso en la Comisión de Expresidentes que convoca la Cancillería.

Publicidad

“Estoy dispuesto cuando ellos quieran. No nos han convocado en tres años (a la Comisión de Expresidentes) y para cuando lo hicieron yo no estaba en Bogotá en esa fecha. Yo he dicho que estoy listo a reunirme cuando quieran, yo reuní la Comisión, creo que más de 14 veces, es algo que todos los expresidentes deberíamos hacer. Yo no tengo ningún problema de saludar a los expresidentes”.

Dijo que su acercamiento con Uribe Vélez le haría muy bien al país, especialmente en los temas de posconflicto, y recordó que el expresidente fue el que propuso en 2006 la participación de exguerrilleros en el Congreso, hecho con el que ahora no está de acuerdo.

“Yo no he entendido por qué Uribe dice que los comandantes guerrilleros no pueden estar en el Congreso sin pagar cárcel, cuando él mismo, y hay grabaciones del año 2006, fue el que propuso eso. Él dijo que había que hacer una reforma constitucional para que los comandantes (fueran al Congreso), entonces uno no entiende por qué ahora no se puede y antes sí. También fue él quien rindió la ponencia que promovió el indulto al M-19, sin ninguna cárcel y ninguna verdad. Eso fue un indulto como el que ahora, aparentemente, quería proponer cuando habló con el padre De Roux. Yo estoy listo en cualquier momento a darme la mano con él y ojalá acordar ciertas cosas para transmitirle al país que no estamos tan polarizados”, respondió al mencionado medio.