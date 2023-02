“Tu subdirector no entiende que yo no soy comisionado de paz, como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del Gobierno nacional. Danilo Rueda, de hecho yo lo puse ahí”, dice el familiar del presidente en un audio que publicó Semana.

“No, yo soy alto comisionado de paz internacional y no tiene nada que ver con el Gobierno Nacional, con Colombia, con Gustavo, con la Presidencia, con el Estado. Soy nombrado desde afuera, desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos”, afirma Juan Fernando Petro.

En Twitter aparecen cuatro cuentas con el nombre de esa organización que juntas no logran sobrepasar los 200 seguidores en esa red social. No obstante, según el hermano del mandatario esa es la institución que lo avala como supuesto delegado para la paz.

En ese material también comenta que: “Entonces él no lo tiene claro y me ha perjudicado mucho en todo lo que tiene que ver con el compromiso de seguridad, porque hemos solicitado inclusive al Dapre una camioneta por mi cargo y no porque sea el hermano de Gustavo. Porque no entiende que no soy comisionado de paz de la institución, del Gobierno, pero sí por mi cargo internacional”.

El hermano del mandatario ha protagonizado varios escándalos, inclusive desde que el actual Ejecutivo estaba en campaña. Él fue uno de los protagonistas del “pacto de La Picota”, cuando se conoció que emisarios del petrismo se estaban reuniendo con los condenados en esa cárcel para negociar la paz.