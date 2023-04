¿Atentado o desgaste? Lo que se sabe del desplome de El Alambrado

En su afán, José se encontró con conocidos que corrían en contra a su destino mientras le gritaban que no fuera , que había explosivos y que al parecer habían volado el puente; pero José, haciendo caso omiso a estas advertencias, llegó hasta el boquete que caprichosamente dejó la caída del puente sobre el río La Vieja, y solo pensó en ayudar, tras el infortunio, a los que se fueron al abismo.

“La gente empezó a decir que había un atentado, pero yo no creo. Nosotros no escuchamos explosiones ni nada de eso, pero sí vimos como los carros se fueron con la caída del puente”, le narró a este diario José. Y agregó que, de haberse presentado un atentado, se hubiera sentido el olor a pólvora y la nube de humo, “pero no vimos nada de eso”.

Al igual que José, María Angélica sintió el estruendoso derrumbe cuando el puente se partió en dos, pero ella sí se quedó quieta, atemorizada. Desde su lugar de trabajo, el restaurante Arrieros Somos, a 800 metros de donde fue el colapso, María veía el arco que dejó el puente sobre el río y a la gente correr, pero dijo que no cree que fue por un atentado. “Ese puente temblaba mucho”, recordó María.