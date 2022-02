Al no lograr alianzas, siete aspirantes presidenciales con aval irán solos a primera vuelta presidencial el 29 de mayo. El que tiene detrás más respaldo electoral es Óscar Iván Zuluaga, pues es el candidato del partido de Gobierno, el Centro Democrático. Esta lista la completan los aspirantes Rodolfo Hernández (firmas), Luis Pérez (firmas), Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno), Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) y Luis Gilberto Murillo (Colombia Renaciente). Por su parte, el Partido Liberal no tiene candidato oficial y no define si apoyará alguna de las consultas.