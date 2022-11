A las iglesias se les concedió un milagro no divino. En una reforma tributaria en la que el Gobierno gravó hasta la avena de la canasta familiar, los lugares de culto quedaron exentos de impuestos por sus ganancias a pesar de que en la Cámara de Representantes sí había prosperado un artículo para ponerles tributos.

La solemnidad duró una hora: 30 minutos de rezos cristianos y otros 30 de plegarias católicas frente a un público de 50 personas, entre quienes al comienzo de la ceremonia ni siquiera estaba el homenajeado, el presidente del Senado. Los organizadores dicen que había una convocatoria pública, pero en la oficina de Barreras apenas se enteraron cuando las plegarias iban a la mitad y el presidente llegó tarde con sus asesores para el ritual.

Del paso de hombres de fe con biblias en mano por el Capitolio salió la acusación de la representante Miranda de que había un “chantaje” contra el artículo que ella promovió en la Cámara. En micrófonos, la legisladora capitalina dijo que no daría nombres de quiénes fueron esos pastores que afirmó ver en el Capitolio para no entrar en un “hostigamiento”.

Al final, Miranda también acudió a la fe “rogándole” a la gente que le pidiera al Gobierno que esos tributos se quedaran en la conciliación. Ella misma tocó la puerta del Ministerio de Hacienda en la tarde del miércoles para insistir en mantener con vida su proposición, pero sus plegarias no le funcionaron. Las de los hombres de fe, sí.

Entre oraciones y disputas de Twitter, lo cierto es que el tema no estaba entre los intereses del Ejecutivo. Personas cercanas a la conciliación aseguraron que los emisarios del presidente manifestaron que tanto el impuesto a las iglesias como la tasa diferencial para las Mypymes (ver Paréntesis) no quedaron en el texto final porque simplemente no estaban entre las prioridades del “gobierno del cambio”.

Los de la Alianza Verde son partido de gobierno y el impuesto a las iglesias, si bien no estaba contemplado en el boceto inicial del Gustavo Petro, sí fue presentado por la bancada que lo respalda. La caída de ese artículo mostró la fricción dentro de los verdes.

Al caer la tarde del miércoles Miranda recibió una respuesta poco grata de la Casa de Nariño. Entonces, en la noche envío un mensaje al chat de WhatsApp de los legisladores de la coalición Centro Esperanza reclamándole a los senadores Andrea Padilla (verde), Gustavo Moreno (ASI) y otros por firmar una carta en la que varios senadores de oposición le pidieron a Hacienda no tramitar ese recaudo.