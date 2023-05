Doloroso video: Pitbull sin bozal mató a una mascota en conjunto residencial de Soacha

A través de un desgarrador video en redes sociales, se conoció la manera en la que un perro de raza pitbull atacó a un gato al interior de un conjunto residencial de Soacha.

Las primeras imágenes muestran cómo algunas de las personas se acercan a la escena e intentan socorrer a la mascota más pequeña. Los esfuerzos resultan completamente infructuosos.

También se pueden escuchar los gritos de la dueña del felino pidiendo ayuda y sus reclamos contra la dueña del perro, quien lo habría sacado a dar una vuelta sin bozal y permanece casi inmóvil sin saber qué hacer ante el ataque.

Finalmente, el ataque es contenido por un hombre que interfiere en la escena, ataca al pitbull con un palo, pero ya era demasiado tarde. El animal más pequeño se encontraba agonizante y falleció en el lugar.

Este hecho ha despertado todo tipo de comentarios en redes sociales y abrió el debate sobre la importancia de sacar con bozal a aquellos perros de razas que han sido catalogadas como agresivas, para garantizar la seguridad tanto de las personas que puedan transitar cerca del animal como de otras mascotas.

Algunos de los comentarios de los internautas giraron al rededor de si los perros de esta raza son peligrosos en sí mismos, o la regulación y las medidas en el uso del bozal debe de intensificarse.

“Muy irresponsable esa señora sacar ese perrito sin bozal y correa, eso jamás se puede hacer y lo peor es que parece que no puede con él. No saben como mantenerlos y los tienen por tenerlos”, “el Estado debe actuar según sus leyes contra el dueño de ese perro, y al animal, sacrificarlo porque es un peligro para la comunidad en general, lamentablemente”, y “no hay perros asesinos, son peligrosos por su fuerza, un estudio demuestra que la agresividad no va determinada por la raza, cualquier otro perro grande puede atacar a razas pequeñas y matarlos, en este caso fue un gato, por instinto los perros atacan felinos. Culpa no llevar correa”, dicen algunos de los comentarios en Twitter.