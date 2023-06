“Se me vino el mundo encima, se me acabó la vida”: habló empleada de Laura Sarabia que también fue chuzada

Además de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, otra mujer que también trabajó para ella fue chuzada ilegalmente en medio del escándalo por el supuesto robo de una larga suma de dinero en dólares y en efectivo de la casa de la hasta hoy jefe de gabinete de Presidencia.

El fiscal Francisco Barbosa anunció el jueves que además de Meza, Fabiola, una empleada que trabajaba por días en la casa de Sarabia, también fue víctima de interceptaciones ilegales y que además, la hicieron pasar como integrante del Clan del Golfo para poder hacerlo. “Volvieron a dos personas, una niñera y una persona que colaboraba por días, en alias La Cocinera y alias La Madrina para hacerlas pasar como ayudantes del Clan del Golfo y escucharlas a través de un informe de policía judicial.”, dijo el fiscal Barbosa este 1 de junio.

Fabiola rompió el silencio en las últimas horas y contó en entrevista con Noticias Caracol que solo hasta el pasado miércoles, 31 de mayo, se enteró que había sido chuzada en medio del caso que involucra a su excompañera de trabajo Marelbys Meza. “El miércoles me llama una funcionaria de la Fiscalía y me dice que cuándo puedo ir a declarar por el hecho (...) Me dice que estoy citada a la Fiscalía, entonces yo le pregunto por qué caso y ella me dice el motivo”, contó Fabiola a Noticias Caracol.

El jueves, Fabiola fue a declarar a la Fiscalía y fue allí donde se enteró del por qué su teléfono fue interceptado. Con la voz entrecortada, Fabiola –a quien el noticiero le protegió su identidad– dijo que sintió que “se me acabó la vida” cuando se enteró de lo ocurrido. “Se me vino el mundo encima. Dije: ‘se me acabó la vida’ porque dígame a mí ¿quién me va a recomendar?, ¿a mi quién me va a dar empleo? Soy inocente de todo lo que esa gente dice de mí”, expresó. Fabiola también contó que siempre tuvo una buena relación con Laura Sarabia y su esposo, Andrés Parra. “Ellos hasta el momento nunca me han dicho una mala palabra, me han tratado mal o me han regañado”, dijo.