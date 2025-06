Atención: Petro anuncia que decretará la consulta popular a pesar del concepto negativo del Senado

“La Corte Constitucional, no otra instancia judicial sino la Corte Constitucional, tendrá en sus manos el decreto de convocatoria que haremos esta semana. Sé que me van a caer todos y que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político colombiano, no hay ningún otro dueño”, señaló el mandatario.



También volvió a atacar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien presidió la sesión en la que la plenaria hundió la convocatoria a la consulta popular.

Según anunció Presidencia, en la consulta se incluirán las 12 preguntas iniciales sobre la reforma laboral, es decir, que el Gobierno se baja de las cuatro adicionales sobre salud, que también fueron criticadas por expertos.