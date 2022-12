“Los Rastrojos Costeños” delinquen en Barranquilla, Soledad, Malambo y otros municipios del Atlántico, donde se dedican al narcotráfico, la extorsión y el sicariato, entre otros delitos.

“Tengo 46 años, me cansé de esta vida, de la guerra, me cansé de vivir en estos sitios, me cansé que otras personas dirijan mi vida, por eso mi anhelo es estar con mi familia, mis hijos, vivir como cualquier ciudadano”, dijo alias Javier.