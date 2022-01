Farc, a pagar por secuestro de Ingrid Betancourt

Durante un evento de la Comisión de la Verdad, en junio de 2021, víctimas y victimarios se reencontraron por primera vez. Aunque los miembros de las extintas Farc pidieron perdón por sus actos atroces, Ingrid Betancourt los cuestionó, porque sintió que sus palabras no fueron sinceras. Especialmente, porque no notó de su parte el mismo dolor. “Me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido ni una sola lágrima”, sentenció en su discurso.