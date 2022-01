“No queremos un rótulo feminista, sino una evidencia real”: Estamos Listas

Elizabeth Giraldo encabeza el catálogo de 16 postuladas con mujeres afros, raizales y palenqueras en los primeros lugares, candidatas que van desde San Andrés, Quindío y Boyacá hasta Antioquia, Atlántico y Caquetá, y que propenden por la reivindicación de los derechos de las mujeres que, a su juicio, no han sido bien representados por los partidos tradicionales.

En el pasado otros candidatos afirmaron representar la bandera feminista. ¿Nunca la ejecutaron?

“A los partidos del espectro de derecha no les interesa, gran parte de su agenda está en contra de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, incluso de la posibilidad de representatividad política. Peor aún, partidos y movimientos que vienen del centro o de la izquierda y que son más progresistas no han podido formular un proyecto político que albergue los feminismos desde la práctica. No queremos un rótulo, sino una evidencia real”.

Si llegan al Congreso, ¿en qué normas quieren traducir esa ideología?

“Ocuparemos nuestras curules desde las mayorías sociales, buscando que exista un Estado más distributivo, cuidador, que genere políticas tributarias y legislativas donde quienes hoy pueden gozar de mayores privilegios se sumen a la necesidad de cambio que tenemos, para que las grandes acumulaciones de recursos se puedan distribuir de manera equitativa”.

Ustedes apoyan a Francia Márquez como candidata, pero no al Pacto Histórico...

“Ir a la consulta con ella no es un espaldarazo ni al Pacto Histórico ni a los movimientos que están allí. Muchas personas tienen esta lectura: quieren respaldar a Francia, pero no están de acuerdo con lo que propone el Pacto. Hemos hecho reflexiones sobre lo que pasa en otras coaliciones y movimientos que tienen listas en muchos sentidos antidemocráticas, que no dan garantías a la realidad étnica y tienen procesos racistas”.