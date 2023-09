El tema vuelve a tomar relevancia porque este diario conoció que el gobierno de Estados Unidos hará claridad en que el nombre que se menciona como Colombian Official 3 no corresponde al del Juan Manuel Santos.

En el documento que se conoció, según Dávila, se dice que “José Elías Melo de Corficolombiana, pidió una reunión alrededor de mayo 2014 (primera vuelta de la reelección) entre Eleuberto Martorelli y “Colombian Official 3” y que allí se pactó el soborno para beneficio del mismo “Colombian Official 3”. Los pagos se hicieron entre 2014 y 2015, a través de empresas de terceros”.

Hasta ahora se han conocido especulaciones sobre varios nombres, como el de Germán Vargas o el de María Lorena Gutiérrez, pero ninguno de los dos parece encajar con el personaje. Entonces si no fue Santos ni tampoco ellos, ¿quién podría ser el Colombian Official 3?

Más adelante este mismo funcionario apareció de nuevo en el caso Odebrecht, ya no como viceministro sino como vicepresidente ejecutivo en la ANI. La Procuraduría lo requirió para determinar qué papel jugó en 2014 cuando Odebrech logró una adición para el contrato de la Ruta del Sol Ocaña- Gamarra.

Aunque Hernández salió bien librado de los procesos ante la Fiscalía y la Procuraduría, pues allí no se pudo probar que “hubiese coadyuvado de alguna manera a impulsar, suscribir o ejecutar esas adiciones al contrato”, tal como lo señaló el Ministerio Público al archivar su caso en diciembre de 2020, no se descarta que su nombre pueda volver a salir a flote en estas investigaciones sobre Odebrecht y que por la posición que ocupaba, en los años que se pagaron las coimas, esté asociado de alguna manera al misterioso Colombian Official 3. Ya otro exviceministro de transporte, del gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, había sido condenado a cinco años de prisión por haber recibido un pago de US $6,5 millones.