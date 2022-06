El ente acusador imputó a la mujer por el delito de homicidio agravado, que ella no aceptó. Esta mañana un juez de Santa Marta ha decidido enviarla a la cárcel como medida de aseguramiento por control de garantías.

Al otro día el bebé fue hallado por 2 turistas en las cabañas Brisas del Marzona. Pensaron que la madre también había corrido su suerte, pero dos semanas después se reveló que no. La mujer se halló en una clínica de salud mental en Bogotá

A partir de entonces empezó toda una investigación donde salieron a la luz las particularidades de la familia del bebé. La madre denunció a su esposo: “Edwin ha aprovechado de los medios de comunicación para hacer especulaciones referentes a la muerte de mi hijo y para hacer falsas acusaciones”, dijo, y lo recriminó además porque según ella “salen noticias diciendo que yo me aprovechaba del niño, que yo lo utilizaba a mi hijo para desquitarme de él, esas cosas no son ciertas y me generan más desespero e intento volverme a hacerme daño”.