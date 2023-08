“Petro fue elegido para ser presidente, no emperador”: Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, considera que para este nuevo año legislativo, que arrancó el pasado 20 de julio, la oposición al Gobierno de Gustavo Petro se ve más cohesionada, pero desconfía de que sea así después de las elecciones regionales del 29 de octubre. Lea también: Poder regional de Petro está en riesgo por rupturas en el Pacto Histórico Valencia dialogó con EL COLOMBIANO y aseguró que confía en que Iván Name, nuevo presidente del Congreso, les dará garantías a los partidos de la oposición, según ella, a diferencia de lo que hizo el Pacto Histórico por medio del senador Alexánder López.

Además, la congresista uribista cuestionó que el Gobierno le dé tratamiento político a la guerrilla del ELN en el proceso de paz que ambas partes retomaron tras la salida de Iván Duque de la Presidencia. ¿Qué expectativas tiene para el recién iniciado año legislativo? “Será un año que hay que definir en dos tiempos. El primero de aquí a las elecciones porque los congresistas buscarán ganarse a la opinión pública y como la imagen del Gobierno es tan desfavorable, la mayoría se distanciará del presidente Gustavo Petro. Y después del 29 de octubre con autoridades locales recién elegidas estarán prestos a buscar los recursos del Gobierno. Por lo tanto, los congresistas serán susceptibles a las mieles del poder”. ¿O sea que cree que el Gobierno tendrá de su lado al Congreso después de las elecciones? “Es probable. Estoy segura de que después de octubre tendremos un periodo donde los congresistas en su mayoría volverán a estar del lado del Gobierno. Eso quiere decir que será un periodo donde la oposición tendrá que tener mucho cuidado con las cosas que se aprueben”. ¿Y no cree que esos planes del Gobierno se pueden afectar tras la elección de Iván Name? “Sí. La elección de Name como presidente del Senado era muy importante porque era la primera medición para saber si el Gobierno seguía teniendo las mayorías aseguradas y claramente no las tiene. Pero no dejó de ser preocupante para nosotros como oposición porque estábamos contando con 64 votos para derrotar a Angélica Lozano y en la elección de Name solo se alcanzaron 54”.

¿Usted confía en que Name le dará garantías a la oposición? “Esperamos que sea una situación distinta a la del último año porque lo que pasó con Alexánder López fue vergonzoso porque como presidente del Senado nunca se comprometió a dar las garantías y no respetó el día para la oposición, no daba la palabra, no dejaba intervenir, no dejaba presentar proposiciones. Creo que esos atropellos lesionan la democracia y la posibilidad de que pueda haber un debate sobre las ideas sin polarización”. ¿Y qué mensaje cree que le debe quedar al presidente con esta derrota en el Senado? “El presidente tiene que bajarle a la soberbia y entender que la construcción de la política pública tiene un proceso deliberativo donde todas las voces tienen que escucharse. Aquí no pueden empezar a gobernar como si ellos fueran Cristóbal Colón al descubrir América. Ellos tienen que escuchar y aceptar las posturas de quienes piensan distinto. Al presidente no se le puede olvidar que a él lo eligieron presidente y no emperador, y que él ganó con un margen de votos muy reducido frente al segundo”. El presidente dijo que la guerra contra la subversión se acabó, ¿está de acuerdo con eso? “La seguridad de Colombia ha venido retrocediendo. Hoy los colombianos estamos reviviendo tiempos que creíamos muertos y la gente tiene miedo. Pero sí coincido con que en este país no hay una guerra con subversión porque aquí lo que hay son carteles de narcotráfico y de minería ilegal. Pero dicho eso, yo esperaría que el presidente aceptara que no hay por qué darle tratamiento político a ningún grupo delincuencial en este país ni a la guerrilla del ELN ni a las disidencias de las Farc”.

¿Usted cree en la independencia de los partidos Conservador y La U en el Congreso? “Más allá de que se declaren en independencia, creo que son dos partidos fundamentales para poder pasar a las reformas del Gobierno. La ciudadanía tiene que saber bien cómo votan esos partidos”. ¿Usted es partidaria de bajarles el salario a los congresistas? “Claro. Desde el Centro Democrático hemos radicado tres proyectos para bajar el salario desde que llegamos al Congreso en 2014. Ahora estamos acompañando el proyecto del senador Jota Pe Hernández y creemos que es necesario bajar los salarios de todos los altos cargos del Estado que incluyen magistrados, funcionarios de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría y otras tantas entidades donde los salarios son desproporcionados”. ¿Demandará al representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, por señalar a su abuelo de ‘robarse el país’? “Es un tema que estoy evaluando con los abogados. El Pacto Histórico no puede seguir diciendo mentiras y acusando de corrupción a todo aquel que no piensa como ellos. Corrupción la que cometieron en Bogotá durante la administración de Petro. El presidente Guillermo León Valencia ha sido reconocido como un hombre absolutamente honesto, en su gobierno no hubo escándalos de corrupción, como sí está ocurriendo en el de Petro”.