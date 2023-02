“Aquí no se cuidan sillas, ella estaba abierta de piernas, yo me iba a sentar, yo me subí primero y ella se corrió para darle la silla a la amiga”, dijo la señora.

También puede verse que en medio de la discusión, la joven le pedía con desespero, que por favor se parara, porque le estaban doliendo mucho sus piernas. Pero no lo hacía.

Por lo que minutos después, dos patrulleras de la Policía Metropolitana de Bogotá se subieron al articulado, buscando mediar entre las tres mujeres involucradas en los hechos. Pero la señora no se paraba de las piernas de la chica, esta se seguía quejando del dolor y la otra miraba con indiferencia la situación, mientras llevaba el bolso contra su pecho.

Las uniformadas le pedían a las mujeres bajarse, pero se negaban, y los pasajeros también solicitaban lo mismo.

El video termina y no es posible saber finalmente en qué terminó el altercado, que no sería el primero que se registra en el principal medio de transporte de los bogotanos.