“Es que voy a muchas partes y cuando digo que soy de Llanos de Cuivá nadie identifica el lugar, y no me gusta decir que soy de un municipio, nosotros preferimos decir que somos de acá”, comenta Érica Zapata, una comerciante nacida y criada en este acogedor sitio del Norte de Antioquia. Su actitud la comparten muchos paisanos, que tienen más sentido de pertenencia por el corregimiento que por la localidad a la que este pertenece.

Pocas veces una obra en apariencia tan sencilla puede llenar de tanto orgullo a una comunidad. Pero este es el caso: tras muchos años de no tener un elemento de identidad en el que la población pudiera verse reflejada, este altar logró estrechar los lazos comunitarios y de solidaridad entre los cerca de 7 mil habitantes de este corregimiento, generalmente mencionado cuando por alguna circunstancia se cierra la vía a la Costa, pero no por su cultura, su desarrollo o sus referentes.

Dicho y hecho

“Dame Dios mío mano firme y mirada vigilante para que a mi paso no cause daño a nadie”, reza al inicio la oración del conductor y prácticamente no hay persona dedicada a esta profesión que no se la sepa. Así quedó tallada en una losa ubicada al lado de la cabina, visible a los conductores, para que en su visita al altar la recen y se echen bendiciones.

Julián Pérez, que maneja un camión hace diez años, dice que “la Virgen del Carmen es nuestra gran protectora, y más en este país donde uno se expone a tantas cosas cuando viaja”. Al ver el nuevo monumento, no vacila en chantarse bendiciones y destacar lo que lo impresiona: “he recorrido casi todo el país y no he visto en ninguna parte un monumento como este”.

El altar quedó instalado a borde de vía en un área de 16 por 4,7 metros, donada por el propietario del lote. El techo es de madera con paneles solares para que sea autosostenible. En las noches se ilumina y cuenta con un sistema de luz remota que se enciende cuando los conductores le pitan en señal de saludo.

Adicional a la cabina (con las placas MAC 033, que traduce Monumento al Camionero y la edad de Cristo) se instaló el letrero Yo Amo Llanos de Cuivá, un distintivo propio de los municipios pero que los llaneros quisieron ubicar para reforzar el mensaje del sentido de identidad y pertenencia, y que contiene elementos como la vaca, que resalta su vocación lechera; un árbol sobre la Y que simboliza la agricultura, y piñones que representan la actividad de conducir y la industria local.

“Para mí este es el primer paso para no morir, porque nuestra identidad estaba perdida y ahora la recuperamos”, dice emocionada Érica Zapata, integrante del comité que revivió esta obra. El resto la aplaude y le celebra la frase con un coro de risas .