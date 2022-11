Y de acuerdo a sus recuerdos en ese preciso momento estaba viendo la noticia de las protestas en rechazo del abuso sexual del que había sido víctima Hilary Castro en el Transmilenio.

Publicidad

“Por una corazonada que se yo, le marqué a mi hija y ella no me contestó. Le marqué a la 1:35 y ella ya se había bajado del bus y me contó todo. Estaba muy triste”, afirmó.

Y prosiguió contando que después de esta angustiosa conversación el padre le dijo a su hija que buscara atención en un CAI.

“Le dije que fuera al CAI más cercano, el de la carrera 77 con 11. Resulta que la llamé y no estaba allí sino en la plazoleta. Me dijo que los policías no la atendieron porque no había denuncia (...) Me desplacé y los insulté, les dije que cómo podía ser que no tomaran acciones; me respondieron que me tranquilizara. Que como padre estaba muy salido de contexto”, sostuvo para la W.