“Esto tiene altas probabilidades, debido a que esto no es solo una iniciativa del presidente Petro, sino que tiene apoyo del presidente Biden, quien nos ha dejado mudos debido a que ha ido mucho más allá que nosotros. Buena parte de todo es que Estados Unidos está permitiendo el avance”.

“No creo que se pueda llegar hasta allá. Pero este tema se va a hablar con Biden porque es algo importante. De la cita del martes es posible que salgan algunos marcos o líneas rojas de lo que se puede o no hacer. Lo que pasa es que la discusión de las sanciones es lo que se va a discutir en Bogotá y en México se seguirá hablando de lo relacionado con democracia y garantías electorales y judiciales”.

“Es que es la única forma de recuperar la economía. Pero nosotros hacemos esto no por Maduro, sino por los pueblos colombianos y venezolanos. Aquí en Venezuela dejaron tirados a más de 4 millones de colombianos sin absolutamente nada, sin cédula o sin pasaporte. Además, de los 8 departamentos colombianos que están en la frontera, en 6 aumentó la pobreza en un 20 por ciento y en los otros dos en un 65 por ciento. Aquí nos acercamos no por ideología, sino por los derechos humanos. Esto es para salvar un pueblo”.

La oposición dice que la Casa Blanca no dará ese paso...

“Es que Venezuela recibía 60 mil millones de dólares al año por venta de petróleo, lo que quiere decir que el 75 por ciento de su producto interno bruto se lo reventaron; antes tenía 360 mil millones de dólares en su presupuesto y ahora tiene 60 mil millones, pese a que hace dos años no llegaban ni a mil. La inflación llegó a estar 30 mil por ciento mensual, ahora bajó a 3 mil por ciento mensual. Lo que quiero decir es que hay un tipo de realidad que puede acabar al país”.

Se ha dicho que para levantar esas sanciones sería necesario que Maduro dé un paso al costado, ¿lo ve viable?

“Lo que creo es que si no se involucra a Venezuela en todo esto pues hacer algo es imposible. Lo que pasa es que si se va a abordar ese tema se tiene que contar con Venezuela para hablarlo. Además, oposición y gobierno tienen que entender que la elección que se haga debe estar revestida de legitimidad para que no haya un caos”.

¿Maduro estaría dispuesto a dar el paso al costado?

“Yo no lo he hablado con él, pero sí le he escuchado, directamente de su propia y viva voz, que le presenten la solución que sea y él trata de conciliar y mantenerse en el acuerdo que le propongan”.

¿Qué tan cohesionada es la oposición venezolana?

“Aquí existen son oposiciones, es mentira que existe una sola oposición. Aquí hay 37 oposiciones”.

Si se levantan las sanciones, ¿Colombia al fin puede comprar Monómeros?

“Antes de posesionarse Petro, se levantó la intervención que había en la junta y por eso se pudo cambiar. Monómeros se le devolvió al Gobierno, porque la estaban desangrando como si fuera un revendedor. Para esa época ya la Ofac había dado un año más. Y ahí se le explicó a los Estados Unidos que esa empresa es venezolana, pero que las empresas que trabajan son colombianas y que la seguridad alimentaria del país depende de ahí. Es por eso que, hasta junio o julio, es la única empresa que no tiene líos con la Ofac. Además, la semana pasada ya me dijeron oficialmente que sí nos van a vender el 100 por ciento de Monómeros”