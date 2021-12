En una campaña en la que los precandidatos se cuentan por decenas, solo hay dos mujeres, Francia Márquez y Arelis Uriana, aspirando a la Presidencia, frente a 40 hombres que preparan sus estrategias para las elecciones de 2022.

En las coaliciones (Centro Esperanza, Equipo por Colombia y Pacto Histórico) hay mujeres dando puntadas para conseguir alianzas entre sectores, pero son pocas frente a la proporción de hombres que también las integran.

El catálogo está así: en Coalición Centro Esperanza, Angélica Lozano e Ingrid Betancourt median la conversación; no obstante, aún se resisten a presentar candidaturas oficiales. Dentro de ese mismo grupo, el exministro Juan Fernando Cristo invitó a Betancourt y a Ángela María Robledo a ser candidatas, una convocatoria que aún no recibe un sí o un no como respuesta, pero que resultó en otro llamado: la propuesta de Betancourt a Francia Márquez y Margarita Rosa de Francisco para unirse al centro.

Posteriormente, esta semana, cuando su partido Oxígeno Verde recuperó la personería jurídica, dejó ver que no descarta la idea de competir por la Casa de Nariño.

Publicidad

Al otro lado, Dilian Francisca Toro es la única mujer visible de Equipo por Colombia, donde están los exalcaldes Alejandro Char, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y el exministro Juan Carlos Echeverry. Toro, exgobernadora del Valle del Cauca y cabeza del Partido de la U, dice que no ha definido su futuro político por cuestiones de salud.

En el bando de la izquierda, en el Pacto Histórico, Márquez, una líder social sin experiencia política, se perfila como la única que busca la Casa de Nariño. En esa agrupación también está Arelis Uriana, precandidata presidencial del Mais, y Clara López, quien fue fórmula de Gustavo Petro en 2010, candidata en 2014 y fórmula del Humberto de la Calle en 2018.

Ya en las filas del Centro Democrático, las precandidaturas de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal se decantaron con la elección de Óscar Iván Zuluaga como ficha del uribismo. Otros partidos de derecha, como el Conservador, ya apostaron por un hombre como candidato: David Barguil.

Publicidad

Ese panorama contrasta con la contienda de 2018, en la que hubo cuatro fórmulas con mujeres, en las que tres fueron las aspirantes principales en la primera vuelta. Cuatro años antes, en 2014, hubo dos candidatas a la Presidencia.

“No hay mujeres para ser candidatas, pero hay otras formas en que las mujeres pueden participar en política. Una muy buena congresista podría convertirse en una candidata a la Presidencia”, sentencia Viviana Sarmiento, investigadora Congreso Visible, de la Universidad de los Andes.