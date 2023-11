Sin embargo, justo en esa etapa –que en lo formal parece la final–, comienza la verdadera elección. No es un secreto que alrededor del proceso están en juego los intereses de cada uno de los 23 magistrados frente a sus investigaciones y casos, así como la palomilla de contar con aliados estratégicos en la Fiscalía General. De allí que la puja esté lejos de resolverse en semanas.

Si bien el mérito, la trayectoria profesional y la relevancia de los casos que han asumido cada una de las ternadas es un factor decisivo, también median otras circunstancias y hechos que podrían inclinar la balanza a favor o en contra de algunas de ellas.

Por ejemplo, aun cuando el gobierno Petro insiste en la independencia con la que gozará el próximo fiscal, es innegable la cercanía de Luz Adriana Camargo con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ambos se desempeñaron como magistrados auxiliares de la Corte y, posteriormente, Velásquez se la llevó como una de sus más cercanas colaboradoras en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

De hecho, por su rol en ese organismo, tanto Velásquez como Camargo quedaron en la mira de la Fiscalía de ese país en enero pasado por supuestamente dar vía libre a acuerdos de cooperación con directivos de Odebrecht. Lo anterior, en el marco de la investigación de ese caso de corrupción en Guatemala.

Lo cierto es que ese proceso, así como la cercanía con Velásquez, hacen que Luz Adriana Camargo sea vista con lupa entre los magistrados. De hecho, al menos siete de ellos que fueron denunciados por el ministro Velásquez no votarían por ella.

No hay que pasar por alto además que la jurista entró a la terna a última hora luego de que Petro retiró el nombre de Amparo Cerón, considerada cercana al exfiscal Néstor Humberto Martínez.

De acuerdo con fuentes al tanto de la movida en la Corte Suprema que pidieron no ser nombradas, una de las ternadas que parece comenzar a sumar apoyos sería Amelia Pérez, quien retornó al país en 2012 luego de nueve años de exilio en Canadá por ser una de las fiscales más amenazadas del país. “Es la menos radical”, explicaron. Finalmente, en el partidor también figura Ángela María Buitrago, a quien le reconocen dentro del alto tribunal sus investigaciones frente a las desapariciones forzadas en la toma del Palacio de Justicia. No obstante, algunos no dejan de mirar con recelo su defensa en los estrados del periodista Daniel Coronell, quien enfrenta varios litigios con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.