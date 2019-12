El Cedro, un rincón de Ayapel con una galería a cielo abierto

Al tema de los murales, se le suman los artesanos, los cuales se pueden ver trabajando a lo largo de la calle. Ahí está Alcides Vides, quien recordó que antes de dedicarse a la palma de seje estuvo en la minería. “Lo duro de ese tiempo era que salía a veces a las 2 de la mañana para llegar a la mina con buen tiempo. Me iba en bicicleta a dos horas y media de mi casa acá en El Cedro. Había jornadas en que solo me ganaba 10 mil pesos. Era un trabajo muy riesgoso, una vez se vino un barranco, nos tapó la matraca, todo quedó tapado. Llegué a la casa sin nada”. Relata que cambió la minería por las artesanías porque en Corpoayapel les enseñaron a usar la palma. “Ya tenemos la recompensa y mis hijos no se duermen con hambre”.