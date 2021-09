En Colombia han vuelto a las clases presenciales seis de cada diez estudiantes de prescolar, primaria y secundaria. De los 9,8 millones de niños y niñas que se matricularon para 2021, solo 5,8 millones han regresado a los salones.

Estos datos fueron recogidos por el Observatorio de Gestión Educativa, de la Fundación Empresarios por la Educación, y dan cuenta de las dificultades que han tenido los estudiantes para regresar a las aulas. El panorama dio pie para que la Procuraduría les enviara una carta a los alcaldes y gobernadores del país, en la cual les pide con firmeza garantizar que los estudiantes retornen a la presencialidad.

Además, el ente de control dijo que revisar cómo están los derechos de niños y niñas en materia educativa es una “exigencia ineludible”. Y emitió un comunicado para complementar su mensaje: el regreso a las aulas “no debe posponerse más”.

En Colombia hay, en total, 96 Entidades Territoriales (ET) certificadas en educación por el Ministerio de esa rama. Según el Observatorio de Gestión Educativa, 3 ET aún no han iniciado el proceso de alternancia, 27 tienen un avance inferior al 40 % en presencialidad, 34 están entre el 40 y el 70 % y otras 32 cuentan con niveles de alternancia superiores al 70 %.

Así mismo, el observatorio señala que de alrededor de 400.000 millones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que les asignó el Gobierno a las ET para mejorar las condiciones de bioseguridad de los colegios, solo se ha ejecutado el 79,5 %.