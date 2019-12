Drummond, con freno para explotar

La empresa debe suspender actividades en 15

pozos del Cesar por ignorar normativa del fracking.

La razón del Alto Tribunal tiene que ver con la protección del medio ambiente y con que en el país la regulación para la exploración de yacimientos no convencionales no está regulada. De igual manera, le dio tres meses para que cumpla con la decisión, pues aunque la exploración se hizo antes a la suspensión del fracking, estos pozos ya se encuentran en producción.

Las razones

El Consejo de Estado explicó que se trata de 145.811 hectáreas denominada Campo La Loma, que está ubicado en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso, La Jagua y La Paz, en el departamento del Cesar.

EL COLOMBIANO buscó a Drummond para conocer si se pronunciaría sobre la decisión, pero al cierre de esta decisión no hubo respuesta. No obstante, la compañía le dijo al Consejo de Estado que el alcance que pretende darle el incidente de desacato no puede desconocer sus derechos, según se lee en el documento de la decisión.

Drummond, entre las respuestas entregadas al Consejo de Estado, se defendió diciendo que se ha dedicado a “explotar gas metano asociado al carbón, iniciando con una técnica de estimulación hidráulica convencional en pozos verticales, similar a la que se ha utilizado en el país desde hace más de 50 años”.

En caso de que la ANH no cumpla con la suspensión, deberá pagar una multa de dos salarios mínimos legales vigentes ($1.656.232) por cada día de retraso, la cual deberá ser asumida por el Ministerio de Minas, que es liderado por María Fernanda Suárez.