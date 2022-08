Durante el evento del anuncio, la ministra de Cultura, Patricia Ariza Flórez, dijo que el Informe Final de la Comisión de la Verdad “es un gran patrimonio, un tesoro, no puede ser dañado, no puede ser censurado, no puede ser roto, no puede ser tergiversado”.

Por ello, aseguró, “hay que protegerlo, no solamente protegerlo físicamente, sino que también hay que protegerlo culturalmente. O sea, hay que protegerlo y hacer que se convierta en muchos textos”.

La ministra recordó lo dicho recientemente por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “que la verdad se cante, que se cuente, que se relate, que se represente, que se vuelva telenovela, que se vuelva teatro, que se vuelva ópera, que nos llegue al alma, que les llegue a los niños, a los adultos, que nos llegue a todos”.