“Las Águilas Negras no son conocidas en Colombia”: director de la Policía

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, se refirió este domingo a las amenazas emitidas el fin de semana contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y otros líderes nacionales.

Las declaraciones las hizo al cierre de una reunión con el presidente Iván Duque, la cúpula militar, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y delegados del Ministerio del Interior, en la que trazaron los objetivos de orden público para 2020.

“Esa organización no es conocida en Colombia, no ha sido registrada”, dijo Atehortúa. Agregó que, a su juicio, lo que pretenden las organizaciones criminales es desdibujar su propia imagen para que no las vinculen con amenazas y homicidios.

Nuevos lineamientos contra la criminalidad

De cara a los objetivos de orden público para este año, el presidente señaló que concretaron “184 actividades específicas y 1.646 operaciones para disminuir el delito. Estamos apuntado a afectar a 6.668 actores criminales que están afectado la seguridad ciudadana”.

Añadió, además, que junto con la Fiscalía atacarán a más de 1.000 estructuras dedicadas al tráfico de estupefaciente, hurto y homicidios.

Atehortúa señaló que en el encuentro analizaron una a una las comandancias de policía en el país y priorizaron los departamentos de Córdoba, Nariño, Bajo Cauca Antioqueño y Cauca, lugares donde se han presentado confrontaciones y asesinatos.

Sobre las manifestaciones, que serían la continuación del paro convocado el pasado 21 de noviembre, y que pretenden retomarse durante esta semana, el oficial añadió que “los dispositivos están listos”. No descartó que han conocido de situaciones que pueden generar algunas alteraciones, pero aseguró estar preparados para las mismas.