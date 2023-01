Si bien los partidos de Gobierno son mayoría, las cuentas no son tan sencillas porque el contenido de los articulados limita con las líneas rojas y azules que se trazaron las colectividades tradicionales que aterrizaron en el proyecto político del Gobierno de izquierda.

“Es la que va a garantizar la negociación con bandas criminales que no tienen vocación política”.

“Más que una orden, porque el presidente respeta la separación de poderes, es una invitación al Congreso de profundizar realmente el cambio. El semestre pasado tuvimos la gran apuesta de la paz total y hay unos temas complementarios que venían de antes, por ejemplo, no podemos dejar de lado la ley de sometimiento, la reforma a la educación o la jurisdicción agraria”.

¿Cómo hacer para que partidos como el Conservador, La U y Liberal aprueben una iniciativa para darle más beneficios a los narcos? Desde esas colectividades ya han surgido voces en contra.

“Hay que entender que la lucha contra el narcotráfico, como se ha concebido en los últimos 30 años, ha sido un fracaso. Es una reflexión más integral y sistémica para mitigar los efectos del narcotráfico, en este hay un capítulo de sometimiento a la justicia y tres más que tienen que ver con reformas sociales y la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana que quedó en suspenso en el Gobierno pasado. También incluye medidas de respaldo a través de subsidios, como los apoyos a los jóvenes en paz, para que ellos no caigan en redes criminales buscando dinero”.

¿Es una solución al problema del narcotráfico?

“Es una reflexión más integral y sistémica sobre lo que se requiere para mitigar el efecto del narcotráfico. Digo mitigar, y no acabar, porque mientras que haya negocio internacional y sea lucrativo esta lucha no la podemos dar solamente nosotros. Mientras que haya demanda en Estados Unidos y Europa, todo lo que hagamos acá siempre va a quedar corto. En esto hay que ser sinceros y no somos ingenuos: lo que se quiere es mitigar, reducir, bajar la violencia en los territorios y generar procesos de paz que beneficien a las comunidades”.

¿Es posible que un narco que se someta y entregue información quede libre y con plata?

“No es posible que quede libre, esto es diferente a los procesos de paz e implica medidas intramurales. Eso el Congreso lo va a ratificar”.

¿Los partidos tradicionales van a apoyar esa reformatón?

“Todos los que han decidido ser bancada de Gobierno están dentro de un programa y una apuesta de cambio, eso es lo que tiene que prevalecer. Vamos a mirar este semestre qué tan sincero y genuino fue eso. Eso se verá en el trámite de cada reforma y cada reforma tiene su propia medición. La coalición se refrenda en cada votación y esperamos que este semestre el Congreso no sea inferior a ese reto histórico”.