Con 36 años de edad y 12 de estar militando en el petrismo, el representante hace el corte de cuentas de la reformatón progresista en el Capitolio, está convencido de que no hay demoras para tramitar los proyectos y pone la pelota de la creación del Ministerio de la Igualdad en la Presidencia de la República, no en el Legislativo.

En esta conversación con EL COLOMBIANO Racero no descartó la opción de aspirar a la Alcaldía de Bogotá y cuestionó los “conflictos de intereses” que están apareciendo en el trámite de la reforma política: el proyecto del mandatario que va a cambiar las reglas de juego para acceder a cargos de elección popular.

Usted preside la primera moción de censura en este Gobierno, ¿qué balance hace?

“Los argumentos de la bancada de oposición y citantes han sido flojos, entre mentiras superficiales y mediocres. Había más afán de show, muy prematuro para una moción de censura. La ministra (Irene Vélez) respondió con toda la suficiencia y la altura, sobre todo porque hay un plan de transición en el marco de una crisis climática internacional”.

La oposición quiere arañar votos conservadores, liberales y verdes entre los que sí están preocupados por la gestión de la ministra. ¿Qué tan sólida está la bancada?

“La pregunta es si la oposición tiene votos internamente. Al final en la discusión ni siquiera las bancadas de ellos estaban completas”.

Hay ruidos por la reforma política por el trasfuguismo, la posibilidad de que un congresista sea ministro y la duda de si va a ser para 2023 o para 2026. ¿Qué responde?

“Cualquier reforma política discutida y votada por políticos tendrá siempre conflictos de intereses intrínsecos. Uno sabe cómo entra una reforma, pero nunca cómo saldrá. Por parte del Pacto Histórico y el Gobierno creemos en la consolidación de los partidos, eso significa lista cerradas, paritarias y cremalleras para que la gente vote por proyectos y no por individuos”.

Usted habla de un término clave: “conflicto de intereses”. ¿El Pacto tiene uno con la reforma política?

“Siempre va a estar la pregunta de si los congresistas terminan legislando para sí mismos o si en verdad se está pensando una reforma para el país. Lo que tratamos de impulsar es fortalecer los partidos y, en consecuencia, la democracia”.

¿El presidente del Senado, Roy Barreras, está legislando para sí mismo?

“Tendría que preguntarle a él. La votación no solo va a depender de él”.

Se le han visto encontrones con Barreras por temas como los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. No están yendo por la misma línea, ¿qué está pasando?

“Es un debate abierto. El Pacto no solo debe tener candidato a la Alcaldía, sino liderar la coalición que va a ganar en 2023. El cambio no será posible sino tenemos gobiernos progresistas a nivel territorial, pensar que un señor como Germán Vargas represente las ideas del Pacto no es acertado”.