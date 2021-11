Para mitigar el cuarto pico de la pandemia habrá que avanzar en la vacunación y no relajar las medidas de bioseguridad. En Antioquia será clave tener en cuenta la circulación de la variante delta.

Si bien oficialmente el vaticinio todavía no se ha materializado, tres departamentos y seis ciudades, entre las cuales está Medellín, se encuentran en alerta por la desmejora en indicadores claves para medir el avance del coronavirus. Así quedó expuesto en el último Puesto de Mando Unificado que hizo el Ministerio de Salud, que además de Medellín, analizó los casos de Armenia, Arauca, Barranquilla, Cúcuta, La Guajira, Putumayo, Santa Marta y San Andrés y Providencia.

La situación en Antioquia

Los últimos reportes de la Secretaría Salud de la Gobernación de Antioquia muestran que la ocupación UCI en el departamento ha aumentado incluso más en los últimos días. Hasta este 22 de noviembre se situaba en el 85,35 %.

Si bien la mayoría de los casos son de pacientes que no tienen covid-19, su número ha incrementado. Según el reporte del Ministerio de Salud, hasta el 18 de noviembre Medellín registró 113 pacientes covid en UCI, el número más alto desde el pasado 26 de agosto, cuando reportó 153 contagiados confirmados en UCI.

No obstante, el gerente para el covid de Antioquia, Leopoldo Giraldo, aseguró que los pacientes de covid están ocupando cerca del 20 % 0 30 % de las camas y los no covid el porcentaje restante. “Hoy no es tan fuerte el tema de la ocupación UCI, pero sí lo es el tema del crecimiento de casos”, aseguró.

Antioquia también lidera en contagios nuevos, pues según el reporte diario del 22 de noviembre, de los 2.194 infecciones de covid-19 que se registraron, 518 se dieron solo en el departamento. Es decir, de cada diez personas que se contagiaron en Colombia, dos fueron registradas en territorio antioqueño.