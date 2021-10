La noche de Halloween no es dulce para los jóvenes de Quibdó. No hay ánimos para disfrazarse o pedir dulces, ni para celebrar con travesuras el ‘Día de los Niños’, porque lo que viene ocurriendo en la capital del Chocó supera a las historias de terror: 585 niños y jóvenes han sido asesinados en seis años en medio de diferentes situaciones violentas.

Algunos familiares no cedieron las fotos. No estaban preparados para ver la imagen de sus hijos al lado del retrato de sus supuestos victimarios, pero para los promotores todos los involucrados son víctimas de una violencia ensañada con su ciudad.

“Nosotros no somos violentos, esa violencia ha sido impuesta”, reclama Katherin Gil, vocera de la agrupación Jóvenes Creadores del Chocó, una organización que ha ganado reconocimiento por representar a la región mediante el arte y que hace unos meses lloró la muerte del hermano de uno de sus integrantes.

Se enteró de su muerte de la manera en que llegan las malas noticias: una llamada repentina a las 2:30 de la madrugada. Le dijeron que estaba en el hospital porque tenía una herida en el pecho, pero que estaba con vida. Doña Chola salió corriendo de su casa, y al llegar al hospital un policía le confirmó que su hijo, Kevin Samir Murillo había muerto a los 22 años.

Lo asesinaron el 29 de agosto del 2021 cuando se encontraba en una fiesta con sus amigos. Hay muchas versiones sobre su muerte, pero ninguna clara y ninguna investigación en curso, “acá te quitan la vida y así se queda todo”, narra Doña Chola, luego de la misa por los dos meses del aniversario de su hijo.

Kevin estaba reuniendo los documentos necesarios para presentarse a la Policía. Era hermano de un bailarín de los Jóvenes Creadores del Chocó. No tenía antecedentes judiciales, no le interesaban las drogas. Le gustaba el arroz con queso y quería estudiar ingeniería. “Dejaron a unos hermanos destrozados, me dejaron destrozada a mí, por una violencia injustificada”. Su asesinato generó toda una conmoción, pues Kevin Samir era el centro de atención de sus amigos, el más alegre, el que los animaba. Por su muerte hicieron marchas, protestaron en medio de las lágrimas y planean abrir una fundación. “Esa noche se llevaron parte de mi vida”, lamenta su mamá, a quien la violencia la desplazó de niña y también le arrebató a su esposo.