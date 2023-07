Crece fisura liberal con el Gobierno: César Gaviria dice que quieren tumbar sus avales

“Me tiene bravo que están bregando a poner en peligro las elecciones. Porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que (los avales) no valen porque no hicimos convención y no sé qué... Pues imagínese unas elecciones sin el Partido Liberal...”, sostuvo Gaviria en una entrevista con María Isabel Rueda, en El Tiempo.

La versión del exmandatario es que desde el Gobierno se está presionando a los magistrados para que invaliden los avales que entregará en las próximas semanas el Partido Liberal para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, que redibujarán todo el mapa del poder en los departamentos por los próximos cuatro años.

Gavira culpó directamente al “Gobierno, el ministro del Interior” de ser los artífices de ese supuesto ataque a su colectividad. “Ellos son los que están en eso. El partido de gobierno, el partido de Petro, todos están en eso, en tratar de decir que en estas elecciones nosotros no tenemos una dirección legítima y que entonces los avales nuestros no valen”, le dijo a El Tiempo.