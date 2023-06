La historia de la candidata que montó un falso ataque machista en Cali

Su trabajo lo conocían bien los verdes, mas no los votantes de centro de esa ciudad, un contexto diferente al de contrincantes como el concejal y segundo de la contienda de 2019, Roberto Ortiz; el empresario Alejandro Eder, quien también repite su aspiración; o la exsecretaria de Salud, Diana Rojas. De ese desespero publicitario habría salido la fallida estrategia publicitaria.

Ella es abogada y tiene un posgrado en administración pública en Harvard. Su carrera la hizo en la Alianza Verde, fue gerente de Innpulsa –la misma entidad que dirigió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero– llegó al Congreso para el periodo que comenzó en 2018 y en 2022 decidió no buscar la reelección en su curul para aspirar la Alcaldía de la capital vallecaucana.

La campaña de Catalina

Ortiz estuvo contactando a varios estrategas de comunicación política de Cali, y a otros con un perfil más nacional, desde finales del año anterior para trazar la candidatura. Entre llamadas y reuniones se quedó con la asesoría de Isa la Negra Vikinga, una publicista que no da su nombre real en ninguna red social y que participó en las juventudes de la Ola Verde.

Ella reconoció haber sido la artífice del video. Contactó a un amigo suyo que es actor y planteó toda una escena de “teatro al oprimido” que tiene a su clienta a punto de renunciar a la candidatura. “Que bochinchezote. Las redes son una locura. Sí hemos sido víctimas de agresiones (...) Me dio mucha piedra y decidí hacer un performance de eso”, respondió La Negra Vikinga ante la polémica de su idea.

La estratega que antes de 2018 trabajó con el ahora representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, y luego asesoró a la diputada del Valle, Griselda Janeth Restrepo, asegura que la precandidata no conocía del “experimento social” que estaba haciendo. “Cuando menos pensé Cata ya estaba poniendo la denuncia, estaba totalmente sana de todo esto”, agregó “Vikinga”.

EL COLOMBIANO intentó contactar a la publicista por redes y a través de la agencia Mulatos en la que trabaja, pero no recibió respuesta. Ortiz, por su parte, pidió perdón aseverando que “nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video”. Está en el ojo del huracán y no descarta renunciar a su precandidatura por la pérdida de credibilidad ante el electorado.

Angie Kathrine González González, coordinadora de la especialización en Marketing Político de la Universidad Externado, explica que “el error número uno fue hacer una parodia de un tema tan serio y el segundo fue la respuesta. Cuando pasa algo así, lo mejor es aceptar el error en primera persona, decir que te equivocaste y qué harás para que este tipo de cosas no se vayan a reproducir”.