“La casa donde viven mis tías es mía en estos momentos, a mí me consta que mi hermano (Mauricio) no solo se la regaló, sino que la puso a nombre de mi mamá, yo voy a seguir en la sucesión de mi mamá”, se escucha decir a un hombre que sería Jhonier, quien agrega que no descarta pedir la herencia de su hermano, aunque había dicho públicamente que renunciaba a ella.

“La respuesta mía fue que no, que si no era en presencia de mis abogadas, no iba a hablar con él, entonces ella me dijo que tenía que ser a solas, a mí me pareció como si fuera una orden de él por el tono en que esa señora me lo dijo”, le contó Carlos a la Fiscalía en mayo, en audios obtenidos por El Tiempo.

García dice “abogadas” porque también es defendido como víctima por el homicidio de su hermano y su madre por otra profesional, María Paula Cardona Romero, quien por este supuesto contacto irregular con su apoderado presentó un memorial ante la Fiscalía.