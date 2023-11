El comité de paro, integrado por organizaciones que agremian a los taxistas, anunció la decisión argumentando que no hay garantías para llevar a cabo la protesta y que han sido estigmatizados. Sin embargo, Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, aseguró que el paro continúa.

Con una votación de 47 contra 1, el comité del paro de taxistas levantó la jornada prevista para este miércoles 22 de noviembre, luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y las autoridades distritales advirtieron que no están dispuestas a tolerar bloqueos en la ciudad.

En un comunicado, el Comité de Paro aseguró que la protesta ha sido satanizada por algunos medios de comunicación y por la alcaldesa Claudia López, lo cual pone en riesgo la seguridad de los taxistas.

Después de conocerse el comunicado, Hugo Ospina aseguró que el paro no se ha levantado y sigue en firme. “Quiero salir a desmentir públicamente que el paro de taxistas se haya levantado. Si el comité de paro se reunió por aparte para hacer algo, la verdad a mí no me ha comunicado ninguno que el paro se haya levantado”, dijo.