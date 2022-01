Estas prácticas, que son monitoreadas por el Centro Cibernético Policial, en la arena política han servido de tira y afloje entre distintos seguidores de políticos, e incluso por gente a la que no le interesan los debates pero puede recibir dinero por solo publicar.

“Faltan tres meses para las elecciones y las bodegas de varios candidatos ya están a toda marcha . Es lamentable que un proceso electoral esté marcado por sentimientos de odio y no de esperanza”, escribió en Twitter Fernando Posada, quien aspira a la Cámara.

De esta práctica hay varios antecedentes, desde las famosas bodegas uribistas y la bodeguita de Petro –que ambos políticos han dicho no promover–, hasta la estrategia que usó Donald Trump en 2016 para llegar a la Presidencia de Estados Unidos.

“Pensamos que eras más inteligente, ¿o no sabes la corrupción de ese partido?, le escribió el usuario @cristiancrm, mientras que @elesgar1985 le dijo “Negra hermosa, no se deje untar de ese mierdero en ese partido”.

Esta la vivió con fuerza Ibargüen –doble medallista olímpica– cuando anunció su aspiración al Senado con el respaldo del Partido de la U. Que ella sea cabeza de lista le ha costado una serie de improperios a los que no estaba acostumbrada, con ataques por pensamiento, género y hasta raza .

“Hay una constante en los comentarios que me atacan, son misóginos, me descalifican diciéndome ‘Susanita’, ‘niña’, que soy muy joven para estar en la política”.

La profesional de la música que se dio a conocer por dirigir una orquesta de 400 músicos en el Parque de los Deseos de Medellín durante las protestas del paro nacional, dice que incluso ha recibido ataques machistas de asesores de concejales de la ciudad.

Uno con un poco más de “callo” es el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, quien aspira a repetir en la Cámara. Él dice que durante el anterior periodo recibió ataques en sus redes, pero que hace un mes evidenció el aumento en seguidores anónimos y con perfiles creados recientemente en las ‘apps’.

“Unos me dicen que soy guerrillero, otros que soy un delfín. Pero creería que no son bodegas, me atrevería a decir que esos ataques vienen de las mismas colectividades políticas”, expresó el congresista que tiene claro el impacto digital en la campaña, y por eso destinará el 90 % del presupuesto a la estrategia virtual.