Los manifestantes reaccionaron a la llegada del Esmad, lo que provocó enfrentamientos violentos. El director de la Policía, el general Henry Sanabria, que había llegado al área para mediar con los grupos que protestaban, terminó con los vidrios de su camioneta rotos. Sin embargo, no se reportaron heridos en el ataque y el general salió ileso, porque no estaba en el automóvil.

El Portal de las Américas, así como las estaciones Biblioteca Tintal y Patio Bonito habían dejado de funcionar por el bloqueo y los alimentadores no podían circular, varias rutas de Transmilenio tuvieron que ser desviadas y los usuarios que se encontraban en las estaciones y buses afectados, tuvieron que dejar el servicio.

Dos supuestos responsables del hecho fueron detenidos por el Esmad, pero liberados, en presencia del viceministro del Interior, Gustavo García, que también se encontraba tratando de mediar en el lugar.

La Policía declaró que los detenidos fueron liberados porque no se tenían los suficientes elementos que permitieran apoyar una causa penal y que el vehículo institucional transitaba por una vía aledaña. Por su parte, Gustavo García declaró que no realizó ninguna intermediación ilegal por la liberación de los jóvenes, sino que simplemente se encontraba facilitando el diálogo y que fue la Policía la que no encontró los elementos suficientes para seguir reteniendo a los jóvenes.

Esta semana, el senador Iván Cepeda anunció que retiraría del trámite de la ley 418/97 los artículos sobre facultades presidenciales relacionadas con sometimiento a la justicia y la excarcelación de personas injustamente procesadas por participar en la protesta social, lo que censuraron otras voces al interior del Pacto Histórico, como el senador Gustavo Bolívar.