Aunque aún quedan varios interrogantes sobre lo que pudo ocurrir con el bebé hallado sin vida en la playa de la vereda de Buritaca, en Santa Marta, la identificación de su identidad permitió un avance determinante: su papá, Edwin Guerrero, viajó al departamento para reclamar su cuerpo, tras recibir el aviso de las autoridades de que el niño de 15 meses podría ser su hijo.

Guerrero estaba preocupado por el paradero del niño, según le reveló a RCN Mundo, hasta que recibió una llamada de la Policía de Santa Marta el 6 de abril. “Me dijeron que había noticias sobre un niño de dos años fallecido en esta ciudad; fue entonces cuando decidí viajar para reconocer el cuerpo del bebé y al verlo me di cuenta de que era mi hijito”, le dijo el padre al medio nacional.

“Lo último que me imaginaría es que mi hijo estuviera en Santa Marta, la Policía me llama después de que yo hago una denuncia por abuso, o sea ella no respetó las visitas de mi hijo. Después de eso, me vine a Santa Marta y he estado con el acompañamiento de la Policía”, le reveló a RCN Mundo Guerrero, a quien ya le realizaron una prueba de ADN para verificar que sí se trata del verdadero padre del menor encontrado sin vida el lunes 4 de abril.