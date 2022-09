“Uribe le lavó el cerebro, lo trajo al Senado y entonces se volvió un opositor acérrimo de mi Gobierno. Cuando llegó a la Presidencia, le ofrecí toda mi ayuda, como debe hacer todo exmandatario. Sin embargo, como en una novela de Orwell, decidió que yo no existía”, afirmó Santos.

De parte de Uribe llegó una respuesta concisa: “¿Cómo le puedo yo lavar el cerebro al presidente Duque, si quedó comprobado que yo no tengo cerebro cuando se eligió a Santos?”, refiriéndose al apoyo que le dio en 2010. Ese expresidente dijo a EL COLOMBIANO que al momento de emitir esa declaración no conocía las afirmaciones que había dado su contrincante en medios y optó por no ampliar la respuesta a los señalamientos de Santos.

Iván Duque, por su parte, eligió no comentar los señalamientos de Santos, a pesar de que él fue el principal tema de críticas. Por el contrario, desde su equipo compartieron información de que él asumió la dirección de la Concordia Amazon Initiative, la alianza público-privada para proteger la Amazonía que él coordinará hasta 2023.

El cruce de declaraciones entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no llegó a sus redes sociales, pero da otro episodio a la larga historia de disputas de los dos exmandatarios que pasaron de ser aliados a acérrimos detractores.

Santos fue ministro de Defensa de Uribe y este le apoyó en su aspiración a la Presidencia, pero ese matrimonio que llevó al Nobel de Paz a la Casa de Nariño se divorció cuando Santos empezó a aplicar una agenda lejana a lo que había sido el gobierno de Uribe: diálogos de paz, acercamiento con la Venezuela de Hugo Chávez y hasta críticas a su expadrino político.

El estilo que trazan como líderes de opinión es dispar. Uribe se mantiene activo en la política, en las decisiones del Centro Democrático y hasta se reunió con Petro cuando este ganó las elecciones. Por el contrario, en lo público Santos no participa en política y está dedicado a su vida familiar y no se ha visto públicamente con el Ejecutivo, aunque sí conversan. De ahí que Santos señale a Uribe de estar “aferrado al poder”.