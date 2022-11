Luz Fabiola Rubiano, la mujer que quedó registrada en video mientras lanzaba comentarios racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez, deberá acudir este viernes 25 de noviembre a una audiencia de imputación de cargos. La mujer podría quedar vinculada por los delitos de discriminación y hostigamiento agravado.

Rubiano arremetió contra la vicepresidenta el pasado 26 de septiembre. La mujer –que en principio se identificó como Esperanza Castro– utilizó calificativos como “simio”, “guerrilleros gobernando” y “los negros no pueden gobernar” para descalificar a Márquez. Desde entonces fue buscada por la Policía y la Fiscalía.

“Este comportamiento encajaría en lo establecido en el artículo 134B del código penal, denominado hostigamiento, pues el comportamiento de la señora que llama entre otras cosas, simio a la vicepresidente, podría considerarse una promoción o instigación de actos tendientes a causarle daño moral a Francia Márquez por su raza. Este delito se castiga con una pena de 12 a 36 meses en prisión.

Adicionalmente, como el delito se habría realizado en público y por medios de comunicación la pena se agravaría quedando de 16 a 54 meses”, le había explicado a EL COLOMBIANO el abogado penalista, Santiago Trespalacios.

Francia Márquez adelantó que no está dispuesta a conciliar con sus agresores y añadió que irá hasta las últimas consecuencias en los estrados judiciales con los racistas.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque, efectivamente, me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, había dicho Márquez en RTVC.

En todo caso, excluyendo el agravante, Rubiano purgaría su pena fuera de un establecimiento carcelario. Esto porque el mismo Código Penal estableció que los delitos que otorguen penas menores a los 48 meses (4 años) son excarcelables. El delito de hostigamiento también contempla una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La vicepresidenta ya ganado tres batallas jurídicas por procesos de injuria o calumnia en su contra. El primero fue contra la cantante de música popular Maureen Belky Ramírez (Marbelle), la segunda contra Humberto “Papo” Amín, concejal bogotano del Centro Democrático, y contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo.